14 октября, 12:09Политика
В ХАМАС сообщили о пуске ракет в направлении Тель-Авива
Фото: depositphotos/trekandshoot
Бригады боевого крыла ХАМАС заявили, что наносят удары по Тель-Авиву в ответ на израильские обстрелы мирных жителей в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.
Армия обороны Израиля также сообщила, что в центральной и южной частях страны прозвучали сирены воздушной тревоги.
Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября. С момента эскалации число жертв со стороны Израиля превысило 1,3 тысячи человек, со стороны Газы – 1,9 тысячи человек.
В ходе боевых действий армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по домам в Газе, где проживали радикалы ХАМАС. При этом за сутки до этого, сообщили в ООН, израильская сторона призвала мирное население Газы эвакуироваться.
В ответ на это боевики ХАМАС нанесли ракетный удар по городу Беэр-Шева на юге Израиля. Там заявили, что подобное было совершено после обстрелов мирных жителей Газы со стороны Израиля.
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