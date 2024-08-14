Истребители РФ поразили авиабомбами военных и технику ВСУ в Курской области

Фото: Министерство обороны РФ

Российские истребители-бомбардировщики Су-34 поразили авиабомбами личный состав и технику ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

После подтверждения от разведки об уничтожении целей экипажи истребителей благополучно вернулись на аэродром вылета.

Кроме того, при помощи барражирующего боеприпаса "Ланцета" удалось уничтожить бронемашину "Страйкер" американского производства, которую использовали украинские подразделения в Курской области.

Бои между ВС России и ВСУ идут в Курской области с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера, а с 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях также действует режим контртеррористической операции (КТО).

С начала боев в Курской области погибли 12 мирных жителей, ранен 121 человек, в том числе 10 детей.

По данным на 13 августа, ВСУ потеряли до 2 030 военных и 35 танков за время боевых действий в Курской области. Российским бойцам также удалось пресечь попытки прорыва противника в районах населенных пунктов Общий Колодезь, Снагость, Каучук и Алексеевский.