Медведев: экс-премьер Израиля Беннет был посредником по Украине в 2022 году

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Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет выступал посредником между Москвой и Киевом в 2022 году в урегулировании конфликта, заявил зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Его слова приводит RT.

Ранее в рамках встречи с главами российского МИД Владимир Путин упомянул о переговорах с зарубежным представителем, с которым они обсуждали сохранение за Украиной Херсонской и Запорожской областей.

"Упомянутый В. В. Путиным иностранный руководитель, посетивший в марте 2022-го Москву, – это не кто иной, как израильский премьер Нафтали Беннет", – сказал Медведев, добавив, что экс-премьер предлагал компромиссный мир с определением судьбы тогда еще спорных территорий.

Ранее глава России заявил, что РФ готова начать переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине, если Киев выполнит ряд условий. Так, для начала диалога украинские войска должны быть выведены с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Российский лидер напомнил, что Москва изначально предлагала варианты урегулирования вопроса путем дипломатии, в том числе на переговорах в Белоруссии и Турции, однако Киев отвергал все предложения.

