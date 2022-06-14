В Белом доме заявили о попытках США добиться для Украины наилучшей позиции на переговорах

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США надеются, что выходом из ситуации на Украине станут переговоры, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Также она добавила, что американская администрация будет укреплять позиции Киева на переговорах.
"Мы собираемся продолжать оказывать помощь Украине и помогать защищать ее демократию", – отметила представитель Белого дома.
Кроме того, Жан-Пьер также отметила, что Соединенные Штаты не намерены вмешиваться в ход дебатов, касающихся запроса Украины на ускоренное вступление в Евросоюз.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что встреча Путина и Зеленского может состояться лишь после возобновления переговоров между Москвой и Киевом. По словам министра, президент Украины проявляет "несерьезный подход" к переговорам с Россией.
7 июня Зеленский выразил готовность к переговорам с Владимиром Путиным. Украинский президент подчеркнул, что для Киева "не вариант" оставаться в тупиковом положении в конфликте с Россией. Зеленский также призвал страны Запада оказать Украине военную помощь.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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