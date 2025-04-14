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14 апреля, 17:45

Политика

ЕС приостанавливает с 14 апреля ответные меры в отношении импорта из США

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Евросоюз приостанавливает с 14 апреля на 3 месяца ответные меры в отношении импорта из США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

"Европейский союз приостановил свои контрмеры против необоснованных торговых пошлин США, чтобы дать время и пространство для переговоров между ЕС и США", – говорится в заявлении ЕК.

В документе уточняется, что в общей сложности приостановленные контрмеры охватывают экспорт США на сумму 21 миллиард евро.

Президент США Дональд Трамп ввел тарифы с минимальной ставкой в 10% в отношении большинства стран в начале апреля. Он назвал меру наступлением экономической независимости США.

После этого Совет ЕС утвердил первый пакет пошлин на американские товары. Он должен был вступить в силу 15 апреля. Вместе с тем американский лидер сообщил о приостановке ограничений на 90 дней с более чем 75 странами, которые не ввели ответные пошлины, и снизил их на 10%.

Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен оценила решение Соединенных Штатов как шаг, направленный на достижение стабильности в мировой экономике. Она также заявила, что Евросоюз продолжит разработку новых тарифов против США, но замораживает их на 90 дней.

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