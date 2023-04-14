Белоруссия одобрила ходатайство Сапеги о передаче в РФ для отбывания наказания

Фото: ТАСС/БелТА/Леонид Щеглов

Генпрокуратура Белоруссии одобрила ходатайство Софьи Сапеги о передаче в Россию для отбывания наказания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу белорусского ведомства.

В ГП отметили, что оснований, мешающих передаче осужденной в Россию, не зафиксировано.

В белорусской Генпрокуратуре также рассказали, что отправили российской стороне согласие на передачу Сапеги. Ее передадут после получения гарантий исполнения приговора.

Ранее Сапега в ходе встречи с российским консулом заявила, что согласна на экстрадицию в Россию.

Девушку задержали 23 мая 2021 года вместе с сооснователем признанного на территории Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем в аэропорту Минска.

Суд в 2022 году приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы. Ей предъявили обвинения по семи статьям Уголовного кодекса. Речь идет о статьях о разжигании социальной вражды и розни, незаконных действиях в отношении информации о частной жизни и персональных данных.

В январе Белоруссия отказала россиянке в помиловании из-за недостаточности критериев для одобрения этого решения. Уже в марте в КГБ Белоруссии заявили о внесении Сапеги в перечень лиц, причастных к терроризму.

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