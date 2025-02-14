Саудовская Аравия высоко оценила разговор между Трампом и Путиным

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Саудовская Аравия высоко оценила телефонные переговоры между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Об этом сказано в комментарии саудовского МИД, который размещен в соцсети X.

Кроме того, ведомство поприветствовало заявление о возможной организации встречи президентов России и США на территории королевства. Представители министерства напомнили, что на протяжении трех лет украинского конфликта Саудовская Аравия приняла несколько саммитов, которые были связаны с этой темой.

"Королевство подтверждает продолжение усилий для достижения постоянного мира между Россией и Украиной, которое оно начало предпринимать с начала украинского кризиса", – отметили в МИД.

Трамп провел телефонный разговор с Путиным вечером 12 февраля. Их переговоры длились 1,5 часа, во время них стороны обсудили украинский конфликт, ситуацию на Ближнем Востоке и прочие проблемы. Затем американский лидер позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Трамп назвал прошедшие переговоры "великолепными" и анонсировал встречу с Путиным в Саудовской Аравии.

