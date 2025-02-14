Глава МИД Финляндии обратилась к Трампу после его разговора с Путиным

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Глава министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью RND высказалась против быстрого урегулирования украинского конфликта, обратившись к президенту США Дональду Трампу после его разговора с Владимиром Путиным.

По словам главы ведомства, Трамп и его команда должны осознать, что переговоры с российской стороной затрагивают не только Украину, но и "архитектуру безопасности Европы в целом". В связи этим Валтонен призвала вести на протяжении долгого времени переговоры, в конце которых будет установлен мир.

При этом, с позиции министра, мир может быть достигнут лишь с помощью давления. Также она считает, что Европе необходимо научиться показывать силу, чтобы сохранять в будущем мир.

Трамп провел телефонный разговор с Путиным вечером 12 февраля. Их переговоры длились 1,5 часа, во время них стороны обсудили украинский конфликт, ситуацию на Ближнем Востоке и прочие проблемы. Затем американский лидер позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

После этого Трамп заявил, что Зеленский и Путин хотят мира. Он назвал прошедшие переговоры "великолепными". Кроме того, он видит хорошую возможность для урегулирования украинского конфликта. Американский лидер также анонсировал встречу с Путиным в Саудовской Аравии.

