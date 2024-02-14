Министра обороны США Остина выписали из больницы

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Главу Пентагона Ллойда Остина выписали из больницы после консультации с медицинским персоналом. Об этом сообщается на сайте американского оборонного ведомства.

Спустя около часа после выписки Остин приступил к выполнению своих функций и обязанностей в полном объеме. Белый дом, конгресс и прочие заинтересованные ведомства были поставлены в известность, добавили в Пентагоне.

В течение некоторого времени Остин будет работать удаленно. Тем не менее он имеет полный доступ к системам связи, в том числе секретным, необходимым для выполнения его обязанностей.

По заявлению врачей, проблема с мочевым пузырем шефа Пентагона не связана с диагнозом рака и не повлияет на его положительный прогноз лечения.

11 февраля стало известно, что Ллойда Остина вновь госпитализировали в военный медицинский центр имени Уолтера Рида для осмотра из-за возникших проблем с мочевым пузырем.

В Пентагоне подчеркивали, что уведомили о случившемся заместителя Остина, главу комитета начальников штабов, Белый дом и конгресс. После госпитализации Остин передал полномочия своему заместителю Кэтлин Хикс.

В декабре 2023 года Остину диагностировали рак простаты. Его доставили в больницу в январе этого года из-за появившихся после операции осложнений. Хирургическое вмешательство прошло 22 декабря.

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби рассказывал, что в администрации президента США никто не знал про заболевание министра обороны до утра 9 января.