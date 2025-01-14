Журналистка Панченко: пожары в Калифорнии помогут сотням людей покинуть Украину

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Украинская журналистка Диана Панченко заявила, что пожары в Калифорнии позволят сотням людей покинуть Украину.

Таким образом Панченко отреагировала на решение украинского президента Владимира Зеленского оказать помощь США в тушении пожаров, направив Вашингтону группу украинских огнеборцев.

"Я рада, что сотни мужчин имеют возможность покинуть Украину в эти дни", – написала журналистка в соцсети X.

Пожары охватили Калифорнию 7 января. На данный момент известно о гибели 24 человек. По последним данным, площадь пожаров в Лос-Анджелесе превысила территорию Лихтенштейна, достигнув 40 306 акров (163 квадратных километра).

Действующий президент США Джо Байден ввел режим масштабного бедствия в Калифорнии и распорядился выделить федеральную помощь для пострадавших из Лос-Анджелеса.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом считает, что лесные пожары в штате могут стать крупнейшим бедствием в истории США, если их рассматривать с точки зрения объема нанесенного ущерба и связанных с ним расходов.