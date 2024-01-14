Генеральный продюсер "Матч ТВ" поддержал решение Путина о выдвижении для участия в выборах

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Александр Тащин поддержал решение Владимира Путина о выдвижении для участия в выборах президента России. Об этом он сообщил журналистам в Москве.

"Безусловно, я поддерживаю действующего президента Владимира Владимировича Путина. Я руковожу спортивным каналом, и вся моя жизнь так или иначе связана со спортом", – сообщил Тащин.

Генеральный продюсер телеканала обратил внимание, что сейчас спортом в столице занимается его шестилетний сын. Он осваивает навыки под руководством профессиональных тренеров, а сами занятия проходят на высококлассных манежах с качественной экипировкой. Все это, по мнению Тащина, возможно только благодаря Владимиру Путину.

Вместе с этим он отметил экономический рост страны и рабочую программу импортозамещения. Россия, по словам Тащина, является страной возможностей.

В Москве продолжается сбор подписей в поддержку выдвижения действующего президента России в качестве кандидата для участия в выборах. Для этого в ряде столичных торговых центров и иных общественных пространств до конца января продолжают работать несколько десятков точек сбора подписей.

О своем решении участвовать в президентской гонке Путин объявил 8 декабря. 18 декабря Путин подал документы в комиссию в качестве самовыдвиженца на выборах президента, а через два дня Центризбирком РФ зарегистрировал группу избирателей, которая была создана для его поддержки.

Сбор подписей в поддержку выдвижения действующего президента начался 23 декабря. Площадки работают ежедневно с 16:00 до 20:00. В Гостином дворе функционирует предвыборный штаб Владимира Путина.

Впервые президентские выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.



Генпродюсер "Матч ТВ" Тащин поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах