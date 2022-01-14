Псаки не смогла прокомментировать возможность проведения встречи Путина и Байдена

Фото: POOL/EPA/TASS/DENIS BALIBOUSE
В Белом доме не смогли ответить на вопрос о возможности проведения встречи президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина. Об этом пишет ТАСС.
Вопрос о вероятности проведения переговоров на высшем уровне пресс-секретарю Белого дома Джен Псаки задали во время регулярного брифинга.
"Я не могу ничего прогнозировать на этот счет", – сказала Псаки.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что планов по организации новых контактов между Путиным и Байденом пока нет.
В ночь с 30 на 31 декабря 2021 года состоялся телефонный разговор Байдена и Путина. Переговоры президентов продолжались 50 минут.
В ходе диалога Байден пообещал не размещать на Украине ударные наступательные вооружения. В свою очередь, Путин сказал американскому коллеге, что это одно из ключевых условий, имеющихся в документах, переданных властям США.
Политолог Виталий Кулик выразил мнение, что разговор президентов США и России стал опасным звонком для Украины. Специалист обратил внимание, что Байден провел переговоры с Путиным без предварительных консультаций с украинским руководством.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: