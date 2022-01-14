Псаки не смогла прокомментировать возможность проведения встречи Путина и Байдена

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В Белом доме не смогли ответить на вопрос о возможности проведения встречи президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина. Об этом пишет ТАСС.

Вопрос о вероятности проведения переговоров на высшем уровне пресс-секретарю Белого дома Джен Псаки задали во время регулярного брифинга.

"Я не могу ничего прогнозировать на этот счет", – сказала Псаки.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что планов по организации новых контактов между Путиным и Байденом пока нет.

В ночь с 30 на 31 декабря 2021 года состоялся телефонный разговор Байдена и Путина. Переговоры президентов продолжались 50 минут.

В ходе диалога Байден пообещал не размещать на Украине ударные наступательные вооружения. В свою очередь, Путин сказал американскому коллеге, что это одно из ключевых условий, имеющихся в документах, переданных властям США.

Политолог Виталий Кулик выразил мнение, что разговор президентов США и России стал опасным звонком для Украины. Специалист обратил внимание, что Байден провел переговоры с Путиным без предварительных консультаций с украинским руководством.