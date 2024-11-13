Захарова прокомментировала слова Борреля о превращении ЕС в военный блок

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о необходимости превращения Евросоюза в военный блок. Свое мнение она выразила в телеграм-канале.

Ранее Боррель заявил, что смена американской администрации требует срочного превращения экономического Евросоюза в военный блок, дополняющий НАТО.

"Сбылись наши прогнозы. Пропал дом", – отметила Захарова.

Ранее Боррель пообещал, что на Совете МИД и Минобороны стран ЕС 18–19 ноября призовет продолжать поддержку Украины на фоне неопределенности по планам избранного президента США Дональда Трампа.

По его словам, у европейцев есть подписанные обязательства по безопасности со страной, которые продолжают действовать.

В конце августа текущего года глава Боррель заявлял, что военная помощь ЕС Киеву достигла 43,5 миллиарда евро. По его словам, если также учитывать помощь в гражданской сфере, то итоговые цифры превысят 100 миллиардов евро.