Боррель пожаловался, что начал понедельник в бомбоубежище Киева

Фото: x.com/JosepBorrellF

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель пожаловался, что начал понедельник, 11 ноября, в бомбоубежище в Киеве, куда приехал с визитом. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Однако на фотографии, прикрепленной к посту, политик, одетый в тренировочный костюм, находится не в убежище, а стоит в коридоре офисного здания. На стене висит табличка с надписью "убежище" со стрелкой, указывающей за край кадра. Причем надпись выполнена только на английском языке.

Ранее Боррель пообещал, что на Совете МИД и Минобороны стран ЕС 18–19 ноября призовет продолжать поддержку Украины на фоне неопределенности по планам избранного президента США Дональда Трампа.

По его словам, у европейцев есть подписанные обязательства по безопасности со страной, которые продолжают действовать.

Сам Трамп, по информации СМИ, планирует организовать переговоры между Россией и Украиной для скорейшего завершения конфликта в первую неделю своего президентства. Политик заявил, что действия, принятые им в первый день входа в должность лидера США, будут "диктаторскими".