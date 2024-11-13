Спецпредставитель президента РФ Лаврентьев опроверг помощь "Хезболле" с базы в Сирии

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Российская авиабаза в Сирии Хмеймим не используется для поставок Ираном оружия шиитскому движению "Хезболла" в Ливане, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Нет, это я вам подтвердить не могу. И однозначно, что мы не предоставляем свою базу для подпитки шиитской организации", – опроверг слухи Лаврентьев.

При этом в Хмеймим действительно стало пребывать больше гуманитарных рейсов из Ирана. Однако, хоть это и гражданский аэропорт, но это еще и военная база РФ, поэтому туда невозможно доставить ни один груз без досмотра, заключил спецпредставитель лидера страны.

Ранее Владимир Путин призвал немедленно прекратить боевые действия на Ближнем Востоке. Он обозначил, что любые агрессивные действия и угрозы, тем более проявление терроризма, должны иметь ответ, но только соразмерный.

Ситуация на Ближнем Востоке сильно обострилась еще в октябре 2023 года, когда радикалы из сектора Газа выпустили в направлении Израиля тысячи ракет. В ответ на это Тель-Авив объявил о начале операции "Железные мечи".

Позднее из-за дальнейшей эскалации израильская сторона начала наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана. Тогда же была объявлена упреждающая операция против "Хезболлы".

