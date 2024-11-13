Залужный: украинские студенты будут обучаться в Великобритании на чиновников

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Украина и Великобритания обсуждают возможность обучения на территории королевства нескольких тысяч украинских студентов, которые затем займут должности чиновников. Такое заявление сделал украинский посол в Лондоне Валерий Залужный. Об этом со ссылкой на украинские СМИ пишет РБК.

"Нам почти удалось заверить британский истеблишмент в том, что наиболее, скажем так, гарантировано их капиталовложение, гарантированное сохранение их инвестиций – это наше образование, это подготовка наших будущих министров, премьер-министров, губернаторов, даже будущего и президента", – заявил Залужный.

Посол отметил, что таким образом через 20 лет на Украине появятся чиновники нового типа. По его мнению, обученные таким образом студенты станут совсем другими чиновниками с совершенно иным отношением к бизнесу и исполнению законов.

Залужного отправили в отставку с поста главкома ВСУ 8 февраля. На его место был назначен Александр Сырский, который ранее командовал сухопутными войсками Украины.

Украинский президент Владимир Зеленский уточнил, что Залужный сам попросил отправить его на работу посла. Он указал, что союз Киева и Лондона должен становиться крепче. В мае Зеленский назначил Залужного чрезвычайным и полномочным послом в Британии.