Экс-генерал ВСУ Кривонос: Залужный получил ранение на Запорожском направлении

Фото: AP Photo/Ukrainian Presidential Press Office

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный был ранен, когда занимал свой пост. Об этом заявил бывший генерал ВСУ Сергей Кривонос, пишет "Газета.ру" со ссылкой на украинские СМИ.

По словам экс-генерала, Залужный получил ранение на Запорожском направлении. Тогда удару подвергся командный пункт сразу после того, как главкому позвонили из офиса президента Украины Владимира Зеленского.

"Залужный снял трубку, выявил свое местонахождение по радиосигналу, и через 1,5 минуты туда прилетел управляемый российский снаряд", – сказал Кривонос, добавив, что в результате атаки Залужный получил "дырку в теле".

Залужного отправили в отставку с поста главкома ВСУ 8 февраля. На его место назначен Александр Сырский, который ранее командовал сухопутными войсками Украины.

Зеленский уточнял, что Залужный сам попросил отправить его на работу посла. Он указал, что союз Киева и Лондона должен становиться крепче. В мае Зеленский назначил Залужного чрезвычайным и полномочным послом в Британии.