Залужный сделал первое заявление в качестве посла в Великобритании

Фото: телеграм-канал "Валерій Залужний"

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный в первом публичном выступлении в качестве посла Украины в Британии призвал жителей западных стран временно "отказаться от ряда свобод ради выживания" из-за опасности новых войн. Об этом он заявил на конференции британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), текст выступления опубликован в телеграм-канале посла.

По мнению Залужного, нынешние конфликты носят тотальный характер, требуют усилий не только армии, но и общества. Политики могут и должны мобилизовать народ, добавил он.

Кроме того, бывший главком ВСУ обратил внимание на возрастающую роль технологий в конфликтах и назвал украинский конфликт "войной переходного периода". С его слов, сейчас на Украине разрабатывают технологии, однако не могут их масштабировать. У партнеров Киева есть ресурсы, но нет "прикладного и практического поля, чтобы их испытывать". Посол отметил, что только вместе Украина и ее союзники смогут "эффективно использовать ресурсы".

Залужного отправили в отставку с поста главкома ВСУ 8 февраля. На его место назначен Александр Сырский, который ранее командовал сухопутными войсками Украины.

Украинский президент Владимир Зеленский уточнил, что Залужный сам попросил отправить его на работу посла. Он указал, что союз Киева и Лондона должен становиться крепче. В мае Зеленский назначил Залужного чрезвычайным и полномочным послом в Британии.