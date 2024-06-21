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США и ЕС готовы избавиться от украинского президента Владимира Зеленского, так как инвестиции в политика не оправдались, заявил спикер ГД Вячеслав Володин.

"Низкий уровень поддержки Зеленского среди граждан Украины. Рейтинг его в мае опустился до 17%. Планы по снижению возраста мобилизации до 18 лет, экономические проблемы, поражения на фронте – все это привело к тому, что украинцы хотят видеть во главе государства другого", – цитирует его News.ru.

Второй причиной, которую привел Володин, является нелегитимность украинского лидера, так как его президентские полномочия закончились. Сюда же российский политик отнес неудачи на поле боя, финансовое состояние государства и утрату доверия.



Ранее в СВР России заявляли, что пока Запад устраивает ситуация с Зеленским, однако если РФ закрепит успехи в зоне СВО, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) окажутся истощены, то западные страны могут пожертвовать президентом страны.

Вместо Зеленского, по предположению службы, лидером может стать экс-главком ВСУ Валерий Залужный. По версии Владимира Путина, Запад найдет новую замену президенту Украины уже в первой половине 2025 года.

