Посол Израиля в Москве увидел антисемитизм в пропалестинских демонстрациях

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Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви назвал проходящие по всему миру демонстрации в знак поддержки Палестины новым видом антисемитизма, сообщает РБК.

В качестве примера он привел лозунги, которые звучат на некоторых митингах против Израиля. Среди них "надо отчистить мир" и "звезда Давида в мусорном ведре". Бен Цви считает, что такие протесты вышли за рамки промусульманских акций и направлены на разжигание ненависти к евреям.

"Это не промусульманские "давайте будем спасать мусульман", а именно против Израиля, против евреев. Это не только против Израиля. Давайте, чтобы кто-то не ошибался, это – новый вид антисемитизма", – заявил дипломат.

Он также обратил внимание на лозунг "От реки до моря Палестина будет свободной". Посол задался вопросом, где будет Израиль, если Палестина собирается занять эти территории. Таким образом, в этом лозунге он увидел призыв к уничтожению Израиля как государства.

Израильский посол подчеркнул, что сейчас не 1940-е годы и евреи не собираются умирать в концлагерях. Он предупредил, что Израиль будет защищаться и это будет дорого стоить врагу.

Ранее неизвестные нарисовали звезду Давида на пяти домах, где проживают евреи, в городе Дортмунд на западе Германии. Злоумышленники не были найдены.

Президент Франции Эммануэль Макрон также заявил, что страна столкнулась с резким всплеском антисемитизма, однако правоохранительная система работает на пресечение преступлений против граждан еврейского происхождения.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

Не менее 25 человек погибли при израильском обстреле на юге сектора Газа – СМИ