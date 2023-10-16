На западе ФРГ неизвестные нарисовали звезду Давида на домах, где живут евреи

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Неизвестные нарисовали звезду Давида на пяти домах, где проживают евреи, в городе Дортмунд на западе Германии. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на немецкую полицию.

По данным правоохранительных органов, изображения еврейского символа появились на прошлой неделе, предположительно 11 или 12 октября. Злоумышленники пока не найдены.

Кроме того, ранее об аналогичном случае в Берлине сообщала газета Berliner Kurier. Это напоминает об эпохе нацистской Германии, когда во время холокоста так помечались дома и имущество евреев, отметили в немецком СМИ.

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны. Данное решение предполагает в том числе начало крупных военных операций.

16 октября Израиль анонсировал гуманитарное прекращение огня для сектора Газа. В этот промежуток времени некоторым жителям Газы разрешат уехать в Египет через КПП "Рафах". Также в Газу допустят гумпомощь. Однако канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что режим прекращения огня в секторе Газа не действует.

В ООН сообщили, что в больницах Газы осталось топлива на сутки работы