Эвакуация из Газы будет продолжена до вывоза всех обратившихся за помощью россиян – МИД РФ

Фото: ТАСС/Александр Елистратов

Эвакуационные мероприятия из сектора Газа будут продолжены до вывоза всех обратившихся за помощью в загранучреждения РФ российских соотечественников. Об этом сообщает МИД РФ на своем сайте.

Отмечается, что мероприятия будут проходить "в плотном взаимодействии со всеми вовлеченными сторонами". Также Россия выразила признательность властям Израиля, Каира, Палестины и Египта за эффективное содействие в эвакуации из Газы.

Между тем самолет Ил-76 МЧС РФ, на борту которого находятся 70 эвакуированных из сектора Газа россиян, вылетел из Каира в Москву. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Уточняется, что во время всего пути людей будут сопровождать медики и психологи министерства. Глава МЧС РФ Александр Куренков подчеркнул важность того, чтобы каждый человек чувствовал внимание, поддержку и получил возможность оказаться на родной земле.

По данным ТАСС, самолет приземлится в Домодедово в течение пяти часов. Граждане были накануне эвакуированы через КПП "Рафах" .

Ранее колонна с первыми 70 россиянами, эвакуированными из анклава, отправилась в Каир. Отмечалось, что среди них была одна беременная женщина на позднем сроке, а также 27 детей.

Эвакуируемых допустили к перелету из Каира в Москву. В случае необходимости гражданам РФ окажут специализированную помощь. Обновленный список на эвакуацию россиян из сектора Газа на ближайшее время включал еще порядка 70 человек.

В МЧС сообщали о совместной с российскими дипломатами работе по эвакуации гражданского населения из анклава. Россиянам оказывают медицинскую и психологическую помощь, а также предоставляют им питание и воду.

РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ