Почти 100 россиян пересекли КПП "Рафах" между Египтом и Газой

Фото: ТАСС/МЧС России

98 граждан России пересекли контрольно-пропускной пункт "Рафах" между Египтом и Газой. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Ранее колонна с первыми 70 россиянами, эвакуированными из анклава, отправилась в Каир. Отмечалось, что среди них была одна беременная женщина на позднем сроке беременности, а также 27 детей.

Эвакуируемых допустили к перелету из Каира в Москву. В случае необходимости гражданам РФ окажут специализированную помощь. Обновленный список на эвакуацию россиян из сектора Газа на ближайшее время включал еще порядка 70 человек.

В МЧС сообщали о совместной с российскими дипломатами работе по эвакуации гражданского населения из анклава. Россиянам оказывают медицинскую и психологическую помощь, а также предоставляют им питание и воду.

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