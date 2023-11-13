Конфликт в Газе не позволяет передать Финляндии системы ПРО "Праща Давида" – СМИ

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Конфликт в секторе Газа ставит под угрозу возможность передачи Финляндии израильских систем противоракетной обороны (ПРО) "Праща Давида". Об этом сообщает журнал Military Watch.

Журнал написал, что из-за конфликта Израилю не хватает боеприпасов. Поэтому передача системы "Праща Давида" Финляндии в установленные сроки ставится под сомнение, отмечает издание.

Также в публикации журнала указано, что из-за напряженности в отношениях с ливанским шиитским движением "Хезболлах" и возможным вовлечением в конфликт Ирана Израиль будет в значительной степени полагаться на систему ПРО "Праща Давида".

Директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) в разговоре с РИА Новости подчеркнул, что за счет системы "Праща Давида" Финляндия хочет поднять противоракетную оборону до уровня Североатлантического альянса и интегрировать страну в единую систему ПВО – ПРО НАТО. Он считает, что это можно объяснить тем, что государство "на переднем фланге противостояния НАТО с РФ".

Ранее сообщалось, что Израиль заключил с Финляндией соглашение о передаче системы ПРО "Праща Давида". Стоимость сделки оценивалась в 317 миллионов евро.

До этого Америка одобрила продажу Финляндии системы ПРО "Праща Давида", которую разработала израильская компания Rafael совместно с американскими специалистами. Сумма сделки составила 316 миллионов евро.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

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