Израиль заключил сделку по продаже Финляндии системы ПРО "Праща Давида"

Фото: AP Photo/Sebastian Scheiner

Израиль подписал соглашение о продаже Финляндии системы противоракетной обороны "Праща Давида". Ее стоимость составляет 317 миллионов евро, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны еврейского государства.

"Генеральный директор Минобороны Эяль Замир подписал соглашение о продаже системы "Праща Давида" в Финляндию", – отметило ведомство.

В августе США одобрили продажу Финляндии системы ПРО "Праща Давида", которую разработала израильская компания Rafael совместно с американскими специалистами. Сумма сделки составила 316 миллионов евро.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не позволит США передать Украине израильскую систему ПВО "Железный купол". Политик связал свое решение с опасениями, что система может оказаться в руках Ирана.

До этого Нетаньяху заявил, что Израиль уже наблюдает около своих государственных границ западное оружие, переданное Украине.

Израиль может начать поставки своих танков Merkava в Европу – СМИ