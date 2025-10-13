ХАМАС передаст тела четырех погибших израильских заложников 13 октября

Фото: AP Photo/Jehad Alshrafi

Бригады Аль-Кассам (военное крыло палестинского движения ХАМАС. – Прим. ред.) передадут в понедельник, 13 октября, тела четырех погибших заложников из Израиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление военного крыла.

При этом израильская общественная организация "Форум семей заложников" заявила, что возвращение из Газы только четверых погибших заложников из 28 является нарушением соглашения.

ХАМАС передал Красному Кресту первую группу израильских заложников утром 13 октября, она состояла из 7 человек. Позже Красный Крест встретил вторую группу заложников. В ее состав вошли 13 человек.

Всего в рамках первой фазы мирного соглашения движение освободило 20 заложников. В их числе был уроженец Донбасса Максим Харкин. При этом сообщалось, что передача тел погибших будет организована позднее.

Израиль и ХАМАС договорились о первых пунктах мирного плана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке в ночь на 9 октября. Радикальное палестинское движение должно освободить всех заложников, а израильская сторона – вывести свои войска на согласованную линию.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что конфликт в секторе Газа завершен. По его словам, для него было большой честью стать вовлеченным в мирный процесс в этом регионе. Глава Белого дома также отметил, что новая администрация в секторе Газа приступит к работе очень быстро.