13 октября, 15:58

Политика

Трамп предложил помиловать премьера Израиля Нетаньяху

Фото: depositphotos/actionsports

Американский лидер Дональд Трамп во время выступления в Кнессете Израиля предложил президенту страны Ицхаку Герцогу прекратить следствие в отношении премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

"Господин президент, почему бы вам его не помиловать? Нравится это или нет, он (Нетаньяху. – Прим. ред.) стал одним из лучших руководителей военного времени. А что касается сигар и шампанского – кому до этого вообще есть дело?" – цитирует главу Белого дома РИА Новости.

Расследование в отношении израильского премьера началось в декабре 2016 года. В начале 2017-го его допросила полиция, а в 2019-м ему официально предъявили обвинение во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Сам политик отрицал все обвинения в свой адрес, назвав их "предвзятыми и преувеличенными", а себя – "жертвой охоты на ведьм", которую ведут его оппоненты с целью отстранить от власти.

Как писали СМИ, приговор Нетаньяху может быть вынесен не раньше 2026 года, после чего он сможет подать апелляцию.

