Израильская полиция подтвердила сообщения о допросе Нетаньяху

10 июля 2018, 17:53
Фото: ТАСС/Zuma/Richard Ellis
Израильская полиция подтвердила информацию о допросе премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.
"Мы настоящим подтверждаем, что премьер-министра несколько часов допрашивали в его резиденции в Иерусалиме в рамках расследования, которое ведется полицейским подразделением "Лахав-433" и управлением по ценным бумагам", – цитирует пресс-службу ведомства РИА Новости.
Речь идет о "деле 4000", правоохранители расследуют коррупционные связи приближенных главы правительства с руководством крупнейшей израильской телекоммуникационной компании "Безек".
Фигурантами дела выступают бывший пресс-секретарь Нетаньяху Нир Хефец, бывший генеральный директор министерства связи Шломо Филбер, владелец "Безека" Шауль Элович вместе с женой, сыном и несколькими подчиненными. Хефец и Филбер заключили сделку со следствием ради смягчения наказания.
По версии следствия, чиновники продвигали интересы "Безека", а компания благосклонно освещала деятельность Нетаньяху на популярном новостном интернет-ресурсе Walla.
Премьер-министр не является фигурантом этого дела, но его подозревают в других коррупционных преступлениях. Два уголовных дела против него были переданы в прокуратуру. Согласно "делу 1000", Нетаньяху получил дорогостоящие подарки на сумму почти в 300 тысяч долларов от представителей бизнеса. В "деле 2000" речь идет о попытках премьер-министра договориться с владельцем издательского дома "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении его деятельности в обмен на принятие выгодного предприятию закона.
Нетаньяху не признает вины, выражая уверенность в том, что будет оправдан по итогам расследования. Премьер также пообещал многие годы руководить страной.
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