Главы Еврокомиссии и Европарламента прибудут в Израиль 13 октября

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европарламента Роберта Метсола прибудут с визитом в Израиль 13 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на коммюнике ЕК.

Уточняется, что цель визита состоит в том, чтобы выразить солидарность с жертвами нападения ХАМАС, а также провести встречу с руководством Израиля.

Подробная программа визита будет объявлена позже.

Конфликт между Палестиной и Израилем обострился после того, как 7 октября сектор Газа запустил несколько тысяч ракет в сторону Израиля. Еврейское государство в ответ на это начало против Газы операцию "Железный купол".

По последним данным, количество погибших жителей Израиля в результате нападения группировки ХАМАС превысило 1 300 человек. Число погибших в секторе Газа палестинцев от ответных ударов израильской армии достигло 1 537 человек.

Руководитель оборонного ведомства Израиля Йоав Галант поручил обеспечить полную блокаду сектора Газа. В частности, было принято решение о перекрытии газа, электричества и прекращении поставок продовольствия.

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