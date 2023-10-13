00:20Политика
Главы Еврокомиссии и Европарламента прибудут в Израиль 13 октября
Фото: AP Photo/Jean-Francois Badias
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европарламента Роберта Метсола прибудут с визитом в Израиль 13 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на коммюнике ЕК.
Уточняется, что цель визита состоит в том, чтобы выразить солидарность с жертвами нападения ХАМАС, а также провести встречу с руководством Израиля.
Подробная программа визита будет объявлена позже.
Конфликт между Палестиной и Израилем обострился после того, как 7 октября сектор Газа запустил несколько тысяч ракет в сторону Израиля. Еврейское государство в ответ на это начало против Газы операцию "Железный купол".
По последним данным, количество погибших жителей Израиля в результате нападения группировки ХАМАС превысило 1 300 человек. Число погибших в секторе Газа палестинцев от ответных ударов израильской армии достигло 1 537 человек.
Руководитель оборонного ведомства Израиля Йоав Галант поручил обеспечить полную блокаду сектора Газа. В частности, было принято решение о перекрытии газа, электричества и прекращении поставок продовольствия.
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