Замглавы МИД РФ и посол Саудовской Аравии обсудили ситуацию в Израиле

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов принял посла Саудовской Аравии в Москве Абдуррахмана Аль-Ахмеда по его просьбе. Они обсудили резкое обострение палестино-израильского конфликта, сообщается на сайте МИД РФ.

"В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления многоплановых российско-саудовских связей, включая наращивание сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях", – говорится в сообщении.

Также дипломаты обменялись мнениями по ситуации в Йемене и Сирии.

Ранее Михаил Богданов обсудил с секретарем Исполкома Организации освобождения Палестины (ООП), министром по гражданским делам Палестины Хусейном Шейхом ситуацию в секторе Газа. Они отметили необходимость прекращения боевых действий. Дипломаты также подчеркнули, что следует открыть гуманитарные коридоры для доставки продуктов питания и лекарств.

Конфликт между Палестиной и Израилем обострился 7 октября. В этот день сектор Газа запустил несколько тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это израильская сторона начала против Газы операцию "Железный купол".

Число погибших израильтян в результате нападения ХАМАС достигло более 1 300 человек. Число погибших в секторе Газа палестинцев возросло до 1 417 человек.

Глава израильского оборонного ведомства Йоав Галант поручил обеспечить полную блокаду сектора Газа. По его словам, было принято решение о перекрытии газа, электричества и прекращении поставок продовольствия.

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