Политолог объяснил, почему Сербия и Венгрия поддержали антироссийскую резолюцию

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Директор Института политических исследований Сергей Марков объяснил, почему Венгрия и Сербия оказались в числе тех, кто поддержал антироссийскую резолюцию в Генассамблее ООН. Об этом сообщает "Радио 1".

Эксперт сделал акцент на том, что эти страны не настроены пророссийски, как многие считают. Кроме того, он напомнил, что Венгрия входит в состав Североатлантического альянса.

"Но Венгрия и Сербия настаивают на том, что США, НАТО и Евросоюз не должны допустить эскалации конфликта на Украине, поскольку это наносит огромный экономический ущерб всей Европе. Поэтому они скорее пытаются быть нейтральными сторонами", – объяснил Марков.

Политолог также добавил, что власти Сербии еще сосредоточены на ситуации в Косово, поэтому и поддержали резолюцию, которая не признает нарушение территориальной целостности одной страны в пользу другой.

Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию, не признающую референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. За нее голосовали 143 страны, против – пять, воздержались 35 государств. Как уточняется, против голосовали РФ, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа.

Позднее выяснилось, что Венгрия и Сербия оказались среди тех, кто поддержал резолюцию.

С 23 по 27 сентября прошли референдумы по вопросу присоединения новых территорий к России, в рамках которых жители поддержали данную инициативу.

Договоры о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации были подписаны в Кремле 30 сентября. Переходный период по интеграции новых территорий продлится до 1 января 2026 года.



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