Моди поздравил Сушилу Карки с принятием присяги в качестве премьера Непала

Фото: AP Photo/Sujan Gurung

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил Сушилу Карки с принятием присяги в качестве премьера временного правительства Непала.

"Индия по-прежнему твердо привержена миру, прогрессу и процветанию народа Непала", – отметил Моди в соцсети Х.

В МИД Индии, в свою очередь, поприветствовали формирование нового временного правительства в Непале и выразили надежду, что это будет способствовать укреплению мира и стабильности.

“Как близкий сосед, демократическая страна и долгосрочный партнер по развитию Индия будет продолжать тесно сотрудничать с Непалом во имя благополучия и процветания наших двух народов и стран”, – говорится в заявлении дипломатического ведомства.

Карки приняла присягу в качестве главы временного правительства Непала 12 сентября, став, таким образом, первой женщиной-премьером Непала.

Она согласилась стать премьер-министром после беспорядков, которые начались в нескольких населенных пунктах Непала 8 сентября из-за запрета деятельности крупных мировых социальных сетей на территории государства.

Протесты привели к масштабным грабежам, поджогам и вандализму, которые стали выходить из-под контроля. В связи с этим местная армия развернула войска в координации с другими силовыми структурами.

