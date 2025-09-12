Президент Непала согласился назначить экс-председателя Верховного суда врио премьера

Фото: 123RF/sirajahmad

Президент Непала Рам Чандра Паудел выразил готовность назначить на пост главы временного правительства экс-председателя Верховного суда Сушилу Карки, сообщил портал Nepal News.

Отмечается, что Паудел уже провел консультации с экспертами, а также встречу с самой Карки. По информации издания, непальский президент "принципиально согласился на кандидатуру Карки", однако он все еще не поддерживает роспуск парламента.

При этом конституция Непала не позволяет назначить главу кабмина, который не является депутатом палаты представителей. Исключением могут быть ситуации, когда распускается законодательный орган. Как утверждают журналисты, Паудел пытается найти альтернативное решение, которое позволило бы назначить Карки без роспуска парламента.

Беспорядки начались в нескольких населенных пунктах Непала 8 сентября из-за запрета деятельности крупных мировых социальных сетей на территории государства.

Протесты привели к масштабным грабежам, поджогам и вандализму, которые стали выходить из-под контроля. В связи с этим местная армия развернула войска в координации с другими силовыми структурами. Премьер страны Шарма Оли и все 42 члена оппозиционной Национал-демократической партии ушли в отставку.

Новым премьер-министром согласилась стать Карки. Во время переговоров о ее назначении у штаба армии Непала произошло столкновение различных групп, называющих себя представителями движения "Поколение Z".