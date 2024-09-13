Член ЕП Жорон подняла вопрос о возможности Telegram рассекретить данные пользователей

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Член Европарламента (ЕП) от Франции Виржини Жорон подняла вопрос о возможности Telegram рассекретить данные подозреваемых в различных преступлениях после ареста основателя мессенджера Павла Дурова. Соответствующий запрос она адресовала Еврокомиссии (ЕК).

По данным парламентария, разработчика платформы задержали в ходе предварительного расследования предполагаемых преступлений, в числе которых было мошенничество, незаконный оборот наркотиков, кибербуллинг, организованная преступность, а также пособничество терроризму.

"Если господин Дуров проявляет пассивную или даже активную симпатию к педофилам или террористам, это очень серьезный вопрос", – цитирует Жорон "Лента.ру".

Она также выразила опасения, что правительство Франции может столкнуться с обвинениями в предоставлении гражданства "еще одному иностранному террористу-педофилу без каких-либо проверок".

В связи с этим член ЕП обратилась к Еврокомиссии с вопросом о том, может ли полиция или судебные органы европейского государства обязать платформу раскрывать информацию о пользователях, которые проходят подозреваемыми по делам о терроризме, незаконном обороте наркотиков или педофилии.

Дурова задержали в конце августа. Ему было предъявлено обвинение в 10 преступлениях, включая администрирование платформы для совершения незаконных транзакций.

Позднее основателя Telegram выпустили под залог, но оставили под судебным контролем. Прокуратура Парижа подтвердила, что предприниматель сможет попросить изменить условия надзора, в том числе для того, чтобы покидать страну.

По данным СМИ, после задержания Дурова Telegram начал отвечать на запросы следователей во Франции и предоставлять информацию, способную идентифицировать преступников.

Так, мессенджер отреагировал на запросы управления по делам несовершеннолетних национальной полиции и жандармерии в рамках нескольких уголовных расследований, выяснили журналисты.