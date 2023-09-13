Ереван предложил Баку зеркально отвести ВС от границы на основании карт 1975 года

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Армения предложила Азербайджану зеркально отвести вооруженные силы (ВС) от границы на основании карт Генштаба ВС СССР 1975 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление МИД республики.

"Вооруженные силы Азербайджана должны быть выведены с суверенной территории Республики Армения", – сказано в сообщении.

Отмечается, что Ереван подтвердил предложение о зеркальном отводе войск, так как заинтересован в установлении стабильности и мира в регионе.

Боевые действия в Нагорном Карабахе активизировались 27 сентября 2020 года. 9 ноября было принято совместное заявление о прекращении огня. Однако в сентябре прошлого года ситуация на армяно-азербайджанской границе вновь обострилась.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, должны принять гражданство его страны либо искать другое место для проживания.

Кроме того, 12 декабря 2022 года Азербайджан закрыл единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией. Также Баку периодически перекрывает поставки газа.

Путин заявил, что ситуация по Нагорному Карабаху развивается в сторону урегулирования



