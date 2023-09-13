КНДР впервые запустила ракеты во время отсутствия Ким Чен Ына в стране – СМИ

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КНДР впервые выпустила две баллистические ракеты в направлении Японского моря на расстоянии 650 километров, пока глава республики Ким Чен Ын был на встрече с Владимиром Путиным в России. Об этом сообщило южнокорейское издание "Чосон ильбо".

По информации источника, запуск ракеты был беспрецедентен. Во время визитов Ким Чен Ына во Вьетнам и Россию в 2019 году подобных действий не случалось.

Старший научный сотрудник южнокорейского Исследовательского института объединения Хон Мин заявил агентству Yonhap, что подобные действия демонстрируют полную боевую готовность КНДР в любой ситуации.

"Это демонстрация уверенности, что полная боеготовность поддерживается даже при отсутствии лидера", – сообщил он.

Председатель КНДР прибыл с официальным визитом в Россию 12 сентября. Лидера Северной Кореи доставили в РФ на бронепоезде. Он сошел на станции Хасан Приморского края, где его встретил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

Встреча лидеров государств в общей сложности продлилась больше пяти часов. Они встретились на космодроме Восточный в 07:09 по московскому времени. В 08:25 начались переговоры с участием делегаций. Они продлились больше часа. Саммит продолжился беседой Путина и Ким Чен Ына тет-а-тет.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал переговоры очень важными и содержательными. Он подчеркнул, что важным с точки зрения двусторонних событий является сам факт приезда Ким Чен Ына в РФ.

Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян поддерживает все решения Москвы. Он также выразил надежду, что РФ и Северная Корея всегда будут вместе защищаться от империализма.

Переговоры Путина и Ким Чен Ына были содержательными – Песков