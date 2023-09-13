Эксперт заявил, что Запад хочет втянуть Молдавию в военный конфликт с РФ

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Запад хочет втянуть Молдавию в военный конфликт с Россией, поэтому Кишинев продолжает разрывать все связи с Москвой, заявил в эфире радио КП публицист Николай Стариков.

"Для этого идут всевозможные провокации – несколько дней назад Молдавия заявила, что она не будет платить долг за газ, вместо 700 миллионов заплатит 8 миллионов", – подчеркнул эксперт.

Осенью 2021 года в Молдавии ввели "режим тревоги" в области энергетики из-за ситуации на газовом рынке. Поставки газа из России в октябре упали на треть, в то время как цены на топливо выросли.

Позже "Газпром" сообщил, что у Молдавии имеется задолженность. Договор о поставках газа был продлен на пять лет с условием проведения аудита. Однако аудиторская компания была найдена только в августе 2022 года.

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что аудит не выявил никакого миллионного долга перед "Газпромом". По ее мнению, республику попытались обмануть, приписав ей несуществующую задолженность.

Позднее министр энергетики страны Виктор Парликов отметил, что Молдавия готова вернуть "Газпрому" только 8,6 миллиона долларов долга.

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