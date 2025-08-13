Захарова сравнила встречу западных лидеров по Украине со стихотворением Михалкова

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила встречу украинского президента Владимира Зеленского с лидерами западных стран в преддверии саммита РФ и США с известным стихотворением поэта Сергея Михалкова "А что у вас?".

"Напомнило бессмертное стихотворение Сергея Михалкова: "Кто на лавочке сидел, кто на улицу глядел, Толя пел, Борис молчал, Николай ногой качал. Дело было вечером, делать было нечего", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Зеленский провел онлайн-переговоры с главами ряда стран Запада в преддверии встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, которая состоится 15 августа в городе Анкоридж на Аляске. Лидеры планируют обсудить пути долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.

Трамп говорил, что после саммита есть хороший шанс на вторую встречу. Президент США хотел бы "сделать это почти сразу же". По информации СМИ, США уже ищут место для трехсторонних переговоров Трампа, Путина и Зеленского.