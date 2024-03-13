В Финляндии начнут задерживать машины с российскими номерами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Владельцы машин с российскими номерами должны до 16 марта вывезти из Финляндии свои автомобили. Об этом сказано в заявлении директора департамента таможенного контроля страны Сами Ракшита, опубликованном на сайте.

Если же с 16 марта собственники автомобилей с российской регистрацией не смогут доказать контролирующим органам право на свободное передвижение в Финляндии, тогда машину могут изъять и наложить налоговую пошлину или же вообще вывезти за границы ЕС.

Исключение будет сделано лишь транспортным средствам, которые принадлежат студентам или лицам, работающим в Финляндии по трудовому договору, уточнил директор. Кроме того, под исключение подпадают машины, которые находятся в стране на основании санкционного постановления.

"Документы рекомендуется иметь при себе, чтобы при необходимости можно было доказать свое право на использование автомобиля с российскими номерными знаками", – посоветовал Ракшит.

Ранее глава финского МИД Элина Валтонен сообщила, что в стране с 16 сентября вводится запрет на въезд зарегистрированных в РФ легковых автомобилей. Ограничение не затрагивает машины российских дипломатов, а также россиян, планирующих въехать в страну по гуманитарным принципам.

Также с сентября запреты на въезд машин с российскими номерами начали вводить и другие страны. Сперва такую меру ввели власти Литвы, а после и Латвии. 13 сентября к ним присоединилась Эстония, 2 октября – Болгария, 3 октября – Норвегия.



Во Франции отказались вводить запрет на въезд машин с российскими номерами