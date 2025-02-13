Захарова назвала ничтожным комментарий Рютте о разговоре Путина и Трампа

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова назвала "невнятным" и "ничтожным" комментарий генсека НАТО Марка Рютте о беседе Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Своими мыслями на этот счет дипломат поделилась в телеграм-канале.

" <...> подоспел невнятный комментарий генсека НАТО Рютте относительно того, является ли телефонный разговор Путина с Трампом "предательством Украины" со стороны Западa или нет. Что вопрос, что ответ – ничтожны", – написала Захарова.

Как заявила представитель МИД России, именно "западники" предали Украину, вмешиваясь в ее дела и подрывая попытки укрепить свою независимость. По ее мнению, страны Запада стравливали украинцев с русскими, "науськивали" славян на славян, после чего поспособствовали антиконституционному перевороту. Западные государства обманывали Киев, что выполняли Минские соглашения, а затем спровоцировали "бойню в регионе", отметила дипломат.

Ранее генсек Североатлантического альянса высказал мнение, что беседа Владимира Путина и Дональда Трампа создает впечатление начала переговоров по Украине. Как считает Рютте, беседа двух лидеров была удачной.

Путин и Трамп поговорили по телефону вечером 12 февраля. На протяжении 1,5 часа президенты двух стран обсуждали конфликт на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и другие мировые проблемы.

Затем глава Белого дома позвонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому и заявил, что хочет, как и Путин, мира. Как отметил Трамп, он не видит никакой угрозы в ведении прямого диалога с Москвой без участия украинского лидера.