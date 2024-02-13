Штаб Путина отказался от бесплатного эфира для дебатов на федеральных каналах

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Избирательный штаб кандидата в президенты Владимира Путина отказался от бесплатного теле- и радиоэфира для дебатов на федеральных каналах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на секретаря ЦИК РФ Наталью Бударину.

"В ЦИК России поступил документ, подтверждающий отказ кандидата на должность президента РФ Путина Владимира Владимировича участвовать в совместных агитационных мероприятиях на каналах общероссийских государственных организаций телерадиовещания", – сказала она.

Бударина добавила, что кандидат имеет на это право.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин не будет принимать участие в предвыборных дебатах.

Позже глава Народного совета ДНР, сопредседатель штаба Путина Артем Жога добавил, что сопредседатели штаба кандидата не планируют принимать участия в дебатах вместо него. При этом доверенные лица кандидата по желанию смогут принять участие в этих мероприятиях, уточнил он.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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