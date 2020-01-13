В Госдуме оценили позицию Австрии относительно "Северного потока – 2"

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Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный оценил заявление главы МИД Австрии Александра Шалленберга об американских санкциях против газопровода "Северный поток – 2", сообщает RT.

"Я бы назвал эту позицию позицией здравого смысла. Европа зависит от поставок энергоносителей, понятно, что Европа нуждается в газе, только Россия может предложить необходимые объемы газа и по приемлемым ценам. Понятно, что выиграют от этого и Европа, и Россия", – отметил Завальный.

По его словам, США это не нравится, поскольку они хотят доминировать и в политике, и в экономике.

Ранее министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг раскритиковал американские санкции против "Северного потока – 2". Он назвал их неприемлемыми. Глава МИД подчеркнул, что трубопровод способствует диверсификации энергоснабжения Европы и при этом не ущемляет интересы Украины.

Санкции США в отношении газопровода "Северный поток – 2" начали действовать 21 декабря 2019 года. Президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 финансовый год, который среди прочего вводит ограничения против газопроводов.

В Кремле подобные шаги Штатов расценивают как пример недобросовестной конкуренции. Министр экономического развития России Максим Орешкин назвал американские санкции проблемой для всего мира.

"Северный поток – 2" пройдет по территориям Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции. Мощность объекта после запуска достигнет порядка 55 миллиардов кубометров газа в год.