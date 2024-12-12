Медведев назвал Трампа талантливым человеком

Фото: ТАСС/POOL/Екатерина Штукина

Победивший на американских выборах Дональд Трамп является талантливым человеком, положившим противников на лопатки, считает заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Он это доказал в ходе прошедших выборов. Никто не ожидал, а он положил своих противников на лопатки. Это определенным образом характеризует его и его команду", – передает ТАСС его слова.

По мнению Медведева, заявление Трампа о том, что он способен разрешить конфликт на Украине за один день, можно считать предвыборными лозунгом. О мерах, которые администрация нового лидера США намерена принимать, пока нет информации, добавил зампред Совбеза. Они станут понятны в начале следующего года, считает Медведев.

"Если Америка примет решение урегулировать ситуацию, а не кормить богов войны, она сможет это сделать", – высказался политик.

Кроме того, Медведев указал на полную зависимость Киева от поставок Соединенных Штатов. Это еще один фактор, который говорит о том, что у Вашингтона может получиться решить проблему, резюмировал он.

Ранее Трамп в ходе своей поездки во Франции встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским и призвал того прекратить военные действия и начать мирные переговоры. При этом Зеленский объяснял, что Киев не может признать свои утраченные территории как российские, так как это приведет к расколу страны и общества.

