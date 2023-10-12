Глава Минздрава Израиля запретил лечить раненых боевиков ХАМАС – СМИ

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Государственные больницы Израиля перестанут оказывать медицинскую помощь пленным боевикам группировки ХАМАС. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post, ссылаясь на соответствующую директиву главы израильского Минздрава Моше Арбеля.

По словам министра, в эти непростые времена система здравоохранения Израиля должна быть полностью сосредоточена на лечении жертв нападения ХАМАС и военнослужащих израильской армии.

Арбель призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху проинструктировать все соответствующие органы.

Боевые действия между Израилем и Палестиной идут с 7 октября. Сектор Газа выпустил в сторону еврейского государства несколько тысяч ракет, после чего Израиль начал операцию "Железный купол".

Жертвами обострения конфликта между двумя странами стали более 1,2 тысячи человек как со стороны Израиля, так и с палестинской стороны.

Среди погибших при эскалации оказались четыре россиянина. Судьба еще шести граждан РФ остается неизвестной.

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