Израильская армия наносит масштабные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

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Армия Израиля наносит масштабные удары по объектам группировки ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщается в телеграм-канале армии обороны Израиля.

Подробности массированной атаки будут сообщены позже, говорится в заявлении армии.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В этот день сектор Газа запустил несколько тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это израильская сторона начала против Газы операцию "Железный купол".

После начала боевых действий в Израиле пострадали порядка 3 тысяч человек. Свыше 1,2 тысячи человек погибли.

В свою очередь, в палестинском Минздраве рассказали, что более 1 100 человек погибли в стране с момента обострения конфликта с Израилем.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально объявил о создании в стране чрезвычайного правительства в условиях начала активных боевых действий вокруг сектора Газа.

Армия Израиля ввела запретную зону вокруг сектора Газа