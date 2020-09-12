Дания предлагает возобновить обсуждение "Северного потока – 2"

Фото: ТАСС/Stefan Sauer/dpa/picture-alliance

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен предложила возобновить обсуждение российского трубопровода "Северный поток-2", сообщает датская телерадиокорпорация DR.

"Я все это время была против "Северного потока – 2". Думаю, что мы не должны становиться зависимыми от российского газа. По данному вопросу должны начаться новые обсуждения", – сказала Метте.

Ранее в Датском апелляционном совете по вопросам энергетики заявили, что не получали жалоб на разрешение Датского энергетического агентства (ДЭА) компании Nord Stream 2 AG использовать суда с якорным позиционированием при строительстве газопровода "Северный поток – 2".

Накануне пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер сообщил, что вместо "Северного потока – 2" Польша готова предложить Германии газопровод Baltic Pipe. Мюллер также добавил, что "Северный поток – 2" противоречит идее европейской солидарности и энергетической безопасности, поэтому вызывает беспокойство.