Журналист Херш отказался предположить, кто стоит за подрывом Каховской ГЭС

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Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш не стал говорить, кто, по его мнению, ответственен за разрушение Каховской ГЭС. Интервью с ним было опубликовано на YouTube-канале политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя.

Вместе с тем Херш поделился, что у него есть определенные догадки и понимание того, что произошло. Однако, добавил Херш, он не готов публично говорить об этом прямо сейчас.

Дамба Каховской ГЭС была подорвана в ночь на 6 июня. По версии властей РФ, это сделала украинская сторона. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

В этот же день власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Местный уровень реагирования был установлен с 12:00 6 июня. Режим ЧС был объявлен и в Херсонской области.

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