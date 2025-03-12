Зеленский заявил об усилении Украины при отказе России от перемирия

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США усилят Украину в случае отказа России от предложения о 30-дневном прекращении огня. Такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский, сообщает "Газета.ру".

В эфире украинских телеканалов Зеленский заявил, что Вашингтон может принять серьезные шаги против Москвы.

В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио счел неконструктивным заранее угрожать России мерами, если та не согласится на прекращение огня. Он уточнил, что стороны пытаются достичь прекращения боевых действий на Украине и достичь "уровня дипломатии".

Американско-украинские переговоры состоялись в Саудовской Аравии 11 марта. По их итогам Киев согласился принять предложение Вашингтона о 30-дневном режиме прекращения огня.

В Кремле призвали не торопиться с реакцией Москвы на данное предложение, так как у нее еще нет деталей о сути состоявшегося разговора в Джидде.

При этом Рубио отметил, что за возможным прекращением огня можно будет следить при помощи спутников. По его мнению, утаить атаки БПЛА, ракетные и артиллерийские удары будет сложно.