Полковник Уилкерсон: Украина может нарушить режим прекращения огня

Фото: 123RF/palinchak

Полковник и бывший глава аппарата госсекретаря США Лоуренс Уилкерсон заявил, что украинские власти могут попытаться нарушить режим прекращения огня, чтобы спровоцировать Россию. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на YouTube-канал Dialogue Works.

"Считаю, что нам нужно волноваться об украинцах и отдельных элементах на Украине <…>. Они могут делать то же самое, что делали на протяжении 2000-х: злить русских", – высказался эксперт.

По его мнению, партизанская тактика будет основной у украинцев.

При этом в совместном заявлении по итогам встречи представителей Украины и США в Саудовской Аравии нет подробностей о том, как может быть осуществлено прекращение огня, передает радио КП со ссылкой на The New York Times.

Издание отметило, что прошлые соглашения о прекращении огня на Украине, принятые до начала СВО, оказались "чертовски сложными" в выполнении.

Переговоры украинской и американской делегаций прошли 11 марта в Джидде. Одной из тем стала готовность Украины к мирному урегулированию конфликта с Россией.

Украинская сторона выразила готовность принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня. Американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении поговорить с Владимиром Путиным в ближайшие дни. При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков призвал не торопиться с вопросом реакции России на предложение о прекращении огня.