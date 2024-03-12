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12 марта, 16:30

Политика

Киев пока не выполнил условия для начала переговоров о вступлении в ЕС – СМИ

Фото: 123RF/olgagorovenko

Еврокомиссия пока не дает рекомендацию Совету Евросоюза начинать переговоры с Киевом о членстве в организации, поскольку есть некоторые невыполненные Украиной условия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на европейского дипломата.

"Нет, в отчете Еврокомиссии пока нет рекомендации немедленно начинать переговоры с Украиной. Несмотря на существенный прогресс по многим вопросам, есть ряд нерешенных Киевом проблем. Но работа проделана огромная", – указал собеседник агентства.

В январе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о начале проверки украинского законодательства на предмет соответствия европейскому. Также началось формирование переговорных рамок о членстве в ЕС.

Ранее глава ЕК отмечала, что процесс вступления Киева в ЕС потребует времени и выполнения всех необходимых условий.

Между тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что, если Украина получит членство в ЕС, это может привести к развалу международного объединения.

Зампред ЕП заявила, что Украина вряд ли вступит в Евросоюз до 2029 года

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